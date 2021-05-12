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Медведчук приехал в офис генпрокурора Украины после обвинения в госизмене
Фото: Пресс-служба Госдумы

Медведчук приехал в офис генпрокурора Украины после обвинения в госизмене

Иван Юминов

В мире

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал в офис генпрокурора Украины. Об этом стало известно в среду, 12 мая.

— Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать генеральная прокуратура, — рассказал политик.

Видео: Telegram / РИА Новости

Действия властей страны являются «политическими репрессиями и незаконным уголовным преследованием», приводит слова Медведчука РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что следствие подозревает Медведчука в ведении подрывной деятельности против Украины.

Читайте также: Власти Украины подозревают Медведчука в госизмене, в его доме проходит обыск

госизменаВиктор МедведчукУкраина
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