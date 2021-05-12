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Мурашко: Пострадавшие при стрельбе в Казани хорошо перенесли полет в Москву
Фото: пресс-служба Совфеда

Мурашко: Пострадавшие при стрельбе в Казани хорошо перенесли полет в Москву

Иван Юминов

Происшествия

Пострадавшие при стрельбе в школе в Казани хорошо перенесли полет в Москву. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 12 мая.

— Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи, — приводит слова Мурашко ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Силовикам удалось задержать подозреваемого.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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пострадавшиеМихаил МурашкоКазань
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