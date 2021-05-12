Эксперт объяснил вредностью отказ США выдавать россиянам визы

Фото: flickr.com / Karsun Designs

Посольство США в России с 12 мая прекратило выдачу недипломатических не иммиграционных виз. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, американские власти идут на подобный шаг из вредности.

— Понятно, что это сделано, мягко говоря, из вредности. Они хотят усложнить этот процесс, потому что американцев в Россию приезжает гораздо меньше, чем российских граждан в Америку, — пояснил эксперт.

При этом он пояснил, что пока неясно, чем занимаются подобные огромные консульские подразделения, например, в Екатеринбурге. Как подчеркнул эксперт, функция любого генконсульства заключается либо в выдаче виз, либо поддержке своих граждан, находящихся в России. Он также подчеркнул, что в Свердловской области не так уж много американцев.

Спикер также предположил, что власти Соединенных Штатов возможно интересно понаблюдать за подготовкой к выборам в Госдуму России. Однако он не понимает, почему этим занимается Генеральное консульство США, отмечает телеканал 360.

Читайте также: Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что стала персоной нон грата в России