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Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что стала персоной нон грата в России
Фото: twitter/usembrupress

Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что стала персоной нон грата в России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс подтвердила информацию о том, что попала в список дипломатов, объявленных в России персонами нон грата.

Ранее Россия составила этот список в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Росс утвердительно ответила на вопрос о включении ее имени в список, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден ввел в отношении Москвы очередные санкции. В частности, Вашингтон решил выслать десять дипломатов, работающих в посольстве России, среди которых, по мнению США, есть представители «разведывательных служб». В ответ на это Москва объявила персонами нон грата десять сотрудников посольства США. Они обязаны покинуть Россию до 21 мая.

Читайте также: Белый дом сообщил о нежелании вводить санкции в отношении России

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