Онлайн-калькулятор для расчета стоимости работ по газификации запустит Мособлгаз

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Калькулятор, который поможет подсчитать стоимость работ по газификации внутри земельного участка, появится на сайте Мособлгаза. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

— В настоящее время стоимость услуг внутри земельного участка регулируется государством. Каждый год комитет по ценам и тарифам Подмосковья утверждает ставки на проектирование и строительство, а мы работаем по ним, — пояснил Игорь Баранов.

Согласно поручению губернатора региона Андрея Воробьева, стоимость, в том числе внутри земельного участка, должна быть более понятна жителям, поэтому на данный момент ведется разработка простого онлайн-калькулятора. Его основной задачей станет помощь пользователю при расчете данной цены. Ему нужно будет ввести протяженность внутри своего земельного участка и еще несколько понятных для себя критериев. После того он получит ориентировочную стоимость работ внутри его земельного участка, отмечает «Радио 1».

Игорь Баранов также напомнил, что по закону работы внутри земельных участков не являются монополией.

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