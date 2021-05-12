Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Онлайн-калькулятор для расчета стоимости работ по газификации запустит Мособлгаз
Фото: pixabay.com

Онлайн-калькулятор для расчета стоимости работ по газификации запустит Мособлгаз

Елена Фролова

Общество

Калькулятор, который поможет подсчитать стоимость работ по газификации внутри земельного участка, появится на сайте Мособлгаза. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

— В настоящее время стоимость услуг внутри земельного участка регулируется государством. Каждый год комитет по ценам и тарифам Подмосковья утверждает ставки на проектирование и строительство, а мы работаем по ним, — пояснил Игорь Баранов.

Согласно поручению губернатора региона Андрея Воробьева, стоимость, в том числе внутри земельного участка, должна быть более понятна жителям, поэтому на данный момент ведется разработка простого онлайн-калькулятора. Его основной задачей станет помощь пользователю при расчете данной цены. Ему нужно будет ввести протяженность внутри своего земельного участка и еще несколько понятных для себя критериев. После того он получит ориентировочную стоимость работ внутри его земельного участка, отмечает «Радио 1».

Игорь Баранов также напомнил, что по закону работы внутри земельных участков не являются монополией.

Читайте также: Систему безопасности жителей газифицированных квартир разработают в Подмосковье

Московская областьпрограмма газификациикалькулятор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте