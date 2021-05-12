Комплекс ЖКХ Москвы опубликовал видео о правилах безопасности при сильном ветре

Фото: Александр Казаков

На территории столицы до 22 часов среды ожидается шквалистое усиление ветра со скоростью до 23 метров в секунду и гроза. Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице и соблюдать правила безопасности на открытом воздухе, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

В частности, ведомство опубликовало видео с советами на случай урагана. Уточняется, что лучше не укрываться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и вблизи линий электропередачи. Также не рекомендуется парковать автомобили в таких местах.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Лучше переждать сильный ветер или дождь в подземном переходе или на станции метро. От поездок на личном транспорте рекомендовано воздержаться, поскольку из-за грозы на дорогах резко ухудшается видимость.

Ранее сообщалось, что температура до 30 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе.

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