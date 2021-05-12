Крупнейший бриллиант из России продали на Christie's за 12 миллионов долларов

Фото: Christies

Крупнейший в истории огранки России бриллиант The Spectacle массой более 100 карат продан за 12 миллионов долларов. Это следует из данных аукциона Christie's Magnificent Jewels в среду, 12 мая.

Ценный камень добыли в 2016 году на трубке «Зарница», которую открыли в России еще в 1954 году. Оценки экспертов аукционного дома говорят о том, что рынок начал восстановление после пандемии COVID-19.

Самым дорогим бриллиантом, реализованным на Christie's, стал Creation I — его продали за 33,7 миллиона долларов в 2017 году, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что «Фаберже» создаст яйцо к юбилею сериала «Игра престолов».

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