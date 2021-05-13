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Нелегальную постройку с подвалом снесли на востоке Москвы
Фото: mos.ru

Нелегальную постройку с подвалом снесли на востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Большая Косинская улица, 139А Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа кирпичного строения с подвалом, незаконно возведенного в Восточном административном округе столицы (ВАО).

Самострой общей площадью 108 квадратных метров был размещен на земельном участке по адресу улица Большая Косинская, рядом с владением 139.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, незаконная заброшенная постройка находилась в водоохранной зоне природно-исторического парка «Косинский», где запрещено возведение каких-либо объектов. Кроме того, строение находилось в полуразрушенном состоянии и представляло угрозу для жизни и здоровья посетителей парка.

К настоящему времени самострой демонтирован, освободившаяся территория расчищена от строительного мусора и приведена в порядок, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

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