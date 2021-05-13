Нелегальную постройку с подвалом снесли на востоке Москвы

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Россия, Москва, Большая Косинская улица, 139А Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа кирпичного строения с подвалом, незаконно возведенного в Восточном административном округе столицы (ВАО).

Самострой общей площадью 108 квадратных метров был размещен на земельном участке по адресу улица Большая Косинская, рядом с владением 139.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, незаконная заброшенная постройка находилась в водоохранной зоне природно-исторического парка «Косинский», где запрещено возведение каких-либо объектов. Кроме того, строение находилось в полуразрушенном состоянии и представляло угрозу для жизни и здоровья посетителей парка.

К настоящему времени самострой демонтирован, освободившаяся территория расчищена от строительного мусора и приведена в порядок, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

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