Эксперт рассказал, как восстановить данные на флешке

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Есть ряд способов восстановления данных с флеш-накопителей, утраченных по той или иной причине. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Специалист предупредил, что если при подключении носителя к компьютеру на флешке не отображается часть или все данные, нельзя предпринимать никаких действий. Удалять и копировать что-либо запрещено: флешка может не подлежать восстановлению или копируемые файлы исчезнут безвозвратно.

Нужно вынуть носитель из USB-порта и проверить его на другом компьютере. Если подтвердится, что проблема в самой флешке, следует обратиться к специальным приложениям. В их числе эксперт назвал R-Studio, Starus Partition Recovery или Unformat.

— Функционал в таких программах похожий: находите флешку в списке устройств в самом приложении, запускаете анализ носителя и после этого восстанавливаете появившееся данные, — объяснил Кашкин.

Важно во время работы программы отключить сторонние приложения и утилиты, чтобы не загружать компьютер. После сканирования флешки данные нужно восстановить не на нее, а на другой носитель.

Затем можно отформатировать неисправную флешку и проверить на наличие зловредных программ, рассказал эксперт агентству «Прайм».

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