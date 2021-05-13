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Россияне перечислили причины, мешающие им инвестировать деньги
Фото: pixabay.com

Россияне перечислили причины, мешающие им инвестировать деньги

Татьяна Плотникова

Финансы

Примерно две трети участников исследования банка «Открытие» полагают, что любое инвестирование денег сопряжено с высокими рисками. Такое мнение выразили 62 процента респондентов.

Больше всего тех, кто считает инвестирование рискованным занятием, оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (71 процент), меньше всего — на Северном Кавказе (48 процентов) и на Урале (55 процентов).

Около половины, 51 процент, убеждены, что для инвестирования нужна большая первоначальная сумма. Противоположного мнения придерживаются 24 процента опрошенных.

Помимо этого 46 процентов участников исследования думают, что для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов, а 35 процентов верят, что заниматься этим может лишь профессиональный инвестор. 32 процента респондентов считают, что инвестирование отнимает много времени, сообщает ТАСС.

Ранее россияне рассказали, когда, по их мнению, следует начинать копить на пенсию.

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