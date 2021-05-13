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СМИ: Евросоюз считает, то Россия намерена «интегрировать» часть Украины
Фото: flickr/european_parliament

СМИ: Евросоюз считает, то Россия намерена «интегрировать» часть Украины

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Евросоюз считает, что Россия пытается «де-факто интегрировать» часть восточной Украины с помощью «нелегитимных выборов» и выдачи паспортов местным жителям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами союза документ.

Помимо этого, отмечается, что ЕС способен усилить энергетическую безопасность Киева и привлечь Украину к участию в некоторых европейских проектах по безопасности на фоне сообщений о якобы вероятной «агрессии» со стороны России.

При этом президент России Владимир Путин сообщал, что выдача паспортов носит только гуманитарный характер, у Москвы нет намерений создавать Киеву проблемы, но ситуация с правами людей в Донбассе переходит границы.

В материалах ЕС есть ряд опций, которые могут быть приняты для «укрепления устойчивости Украины». Так, Киеву может быть оказана помощь в борьбе с дезинформацией, помощь с вакцинацией от коронавируса, также Евросоюз может повысить общую энергетическую безопасность страны.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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