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Административную ответственность в сфере оборота оружия предложили ужесточить в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Административную ответственность в сфере оборота оружия предложили ужесточить в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Члены комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции разработали изменения об ужесточении административной ответственности в сфере оборота оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Уточняется, что инициативу направили в кабмин для получения отзыва, после чего законопроект будет внесен в Госдуму.

Поправки подразумевают назначать более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, когда оно привело к потере оружия. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к ответственности за правонарушения в этой сфере с двух месяцев до одного года.

В комитете пояснили, что депутаты постоянно ведут работу над совершенствованием законодательства в сфере оружия.

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