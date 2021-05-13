Административную ответственность в сфере оборота оружия предложили ужесточить в России
Члены комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции разработали изменения об ужесточении административной ответственности в сфере оборота оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
Уточняется, что инициативу направили в кабмин для получения отзыва, после чего законопроект будет внесен в Госдуму.
Поправки подразумевают назначать более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, когда оно привело к потере оружия. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к ответственности за правонарушения в этой сфере с двух месяцев до одного года.
В комитете пояснили, что депутаты постоянно ведут работу над совершенствованием законодательства в сфере оружия.
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