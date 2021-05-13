Экскурсионный сезон на ВДНХ откроется с 15 мая

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Экскурсионный сезон на ВДНХ открывается в столице с 15 мая. Для посетителей помимо традиционных тематических экскурсий подготовили путешествие-квест и прогулочный тур к цветникам. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина в четверг, 13 мая.

По ее словам, экскурсионные программы ВДНХ в теплое время пользуются наибольшей популярностью.

Уточняется, что новый тур «ВДНХ цветущая» посвящен ландшафтному оформлению выставки. Гид расскажет гостям о восстановленных цветочных композициях 1950-х годов. А на квесте «Отгадай ВДНХ» группе предстоит определить легендарные павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов и элементов декора. Те, кто угадают все памятники и павильоны, получат билеты в музеи ВДНХ.

На новые квест и экскурсию необходимо записаться заранее. В одной экскурсионной группе или команде игроков может быть от 4 до 35 человек.

В мае также возобновляются экскурсии на электрокарах. В каждой машине предусмотрено по шесть мест для посетителей.

Ранее фотопортрет Гагарина с голубем в руках вновь появился на ВДНХ.

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