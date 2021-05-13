Школы и детские сады построят в Зюзине по программе реновации района

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

В столичном районе Зюзино планируют построить объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, развитие инфраструктуры будет проходить в рамках программы реновации района. Проекты планировок подготовлены уже для восьми кварталов Зюзина.

— В границах проектируемой территории запланировано строительство 12 объектов социальной сферы, — добавил глава департамента.

Уточняется, что планируется построить школы на 1200 мест, пять детских садов на 650 мест, а также объекты дополнительного образования, спортивные комплексы и медицинский центр.

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