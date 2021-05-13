Коммунальщики ликвидировали последствия ураганного ветра в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Городские коммунальные службы ликвидировали последствия ураганного ветра на территории Москвы. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что накануне сильный ветер повалил 65 деревьев, в результате повреждения получили 27 автомобилей и одна опора освещения.

Коммунальщики вывезли поваленные деревья и демонтировали поврежденные конструкции.

— Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Сегодня в столице солнечно, местами кратковременный дождь, температура воздуха — до 21 градуса выше нуля. При этом возможны гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее комплекс ЖКХ Москвы опубликовал видео о правилах безопасности при сильном ветре.

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