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Стали известны спикеры, которые выступят на Московском урбанфоруме
Фото: Е. Самарина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стали известны спикеры, которые выступят на Московском урбанфоруме

Анастасия Колоскова

Город

На Московском урбанистическом форуме, который пройдет в столице с 1 по 4 июля, выступят 80 экспертов из 27 стран. Спикеры расскажут, как города адаптировались к новым условиям на фоне пандемии, о стратегиях развития в кризис и способах сохранения уникальности в эпоху глобализации.

— Пандемия COVID-19 поставила под удар привычный образ городской жизни. С учетом опыта прошедшего года, полного вызовов и испытаний для мегаполисов, в ряд городов-суперзвезд стали новые лидеры — города, сумевшие преодолеть кризис с наименьшими потерями и ориентированные на человека даже в самые непростые времена, — цитирует главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Деловая программа форума продлится два дня. В рамках нее состоятся более 80 мероприятий, на которых выступят представители российских и зарубежных городов, главы международных организаций, а также ведущие эксперты мира в области урбанистики, экономики и технологий.

Среди заявленных спикеров мероприятия успешная предпринимательница из Юго-Восточной Азии Аеша Кханна, нидерландский архитектор Бен ван Беркель, экономист из США Дарон Аджемоглу, датский и немецкий архитекторы Ян Гейл и Патрик Шумахер, представители транспортных ассоциаций городов Северной Америки и Англии Скай Данкан и Дженни Мартин и многие другие.

Напомним, Московский урбанистический форум проходит ежегодно с 2011 года. В нем принимают участие эксперты в области градостроительства, архитектуры и урбанистики.

В прошлом году из-за пандемии форум был перенесен на 2021 год.

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спикермеждународные мероприятияМосковский урбанистический форум (МУФ)
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