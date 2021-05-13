Студентов колледжа в Симферополе эвакуировали после сообщения о минировании

Фото: sudak.rk.gov.ru

Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили, студентов эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе университета в четверг, 13 мая.

По ее данным, анонимное сообщение пришло на почту колледжа утром 13 мая. В нем говорилось, что здание заминировано.

— Студенты были оперативно эвакуированы. Здание оцеплено, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что сотрудники правоохранительных органов осматривают здание и проводят проверку, передает РИА Новости.

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