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Молжаниновский район столицы благоустроят до конца года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Молжаниновский район столицы благоустроят до конца года

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район Карта всех событий

В рамках благоустройства Молжаниновского района будет приведена в порядок территория вдоль Черкизовского пруда, обновлен стадион и обустроена первая в районе площадка для выгула собак. Работы завершатся до конца текущего года. Об этом сообщил депутат муниципального округа Марк Хатин.

— Комплексное благоустройство пройдет в рамках городской программы «Мой район». Все проекты, которые будут сделаны в этом году, заранее обсуждались и разрабатывались с местными жителями, — отметил он.

Специалисты уже приступили к благоустройству территории вдоль Черкизовского пруда на Приозерной улице. Здесь заменят бордюры, обновят детские и спортивные площадки, установят новые тренажеры, урны и лавочки, а также уложат газоны.

— Вскоре зона вдоль Черкизовского пруда станет комфортной для прогулок и занятий спортом, — добавил Хатин.

Помимо этого, стартовали работы по благоустройству стадиона школы «Перспектива». До начала нового учебного года здесь обновят беговую дорожку, установят новые прожекторы, восстановят газон и высадят более 600 кустарников.

— Обновление позволит в новом учебном году не только учащимся заниматься на новых спортивных объектах, но и всем жителям, — подчеркнул депутат.

Также по многочисленным просьбам местных в районе создадут первую площадку для выгула собак, где будут установлены специальные тренажеры для питомцев. Ее огородят забором и высадят вокруг кустарник. По словам Хатина, в настоящее время решается вопрос с местом для установки площадки.

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