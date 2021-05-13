Москвичу вспороли живот в собственной квартире

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Россия, Москва, Мещёрский переулок, 8к1 Карта всех событий

Мужчине вспороли живот на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в квартире потерпевшего, расположенной по адресу Мещерский переулок, дом 8, корпус 1. В полицию поступил звонок от жильцов дома. Заявители сообщили о шумной ссоре в одной из квартир. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, они обнаружили раненого мужчину. Ему вызвали скорую помощь.

Злоумышленник был задержан. Вероятно, в ходе конфликта он потерял над собой контроль, схватил нож и ударил им мужчину в живот. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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