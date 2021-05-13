Молитва и помощь волонтеров: Ураза-байрам встретили в Петербурге и Кыргызстане

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам в честь окончания поста священного месяца Рамадан 13 мая. В Санкт-Петербурге торжественная служба прошла в Соборной мечети.

Молитва началась около половины шестого утра. На службе присутствовало порядка 150–200 человек. Они расположились в шахматном порядке. Как рассказал председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада, настоятель Соборной мечети муфтий Равиль-Хазрат Панчеев, это праздник разговения после сложного поста, который длился в течение месяца.

По его словам, во время Рамадана проводились ночные молитвы, а нуждающимся раздавали еду. Муфтий также отметил, что в связи с современными реалиями в настоящее время праздник проходит без привычного размаха.

Накануне Ураза-байрама мусульмане совершили полное омовение и навели порядок в своих домах. А на следующий день они отправились на праздничную молитву, передают «Невские новости».

Тем временем в Кыргызстане в честь праздника, согласно традиции, накрывают праздничные столы и встречают гостей и близких. А тем, у кого не было возможности приготовить праздничные блюда, помогли волонтеры. Добровольцы привезли необходимые продукты: крупы, масло, муку.

Для поддержания малообеспеченных семей в стране организована благотворительная акция. До пандемии шатер Рамадана ставили на улицах столицы, где каждый мог взять набор продуктов. Однако в целях безопасности людей в связи с пандемией коронавирус второй год подряд добровольцы привозят еду на дом.

В этом году помощь была оказана порядка тысячи нуждающихся людей, отмечает «МИР 24».

Источник: mir24.tv

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