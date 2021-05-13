Взрыв игрушки в московской школе: что известно об инциденте

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Россия, Москва, бульвар Генерала Карбышева Карта всех событий

В столичной школе взорвалась игрушка, которую из дома принесла одна из учениц. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в общеобразовательном учреждении на бульваре Генерала Карбышева. Одна из учениц принесла с собой из дома коробку с игрушкой.

— В определенный момент произошел хлопок. К счастью, информация о пострадавших не поступала, — заключил представитель ведомства.

По данному факту проводится проверка.

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