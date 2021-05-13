Правительство РФ введет дополнительные меры поддержки туроператоров

Фото: Правительство РФ

Кабинет министров России намерен предпринять дополнительные меры поддержки российских туроператоров. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 13 мая.

Во время заседания Михаил Мишустин напомнил, что из-за вспышки коронавируса в Турции и Танзании авиасообщение с этими странами пришлось приостановить — туроператоры были вынуждены самостоятельно вывозить россиян на родину.

Глава кабмина уточнил, что потери туроператоров, которые перевезли около 50 тысяч россиян, следует возместить.

— Мы выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, один миллиард рублей для компенсации их затрат, — сказал Мишустин.

Помимо этого, правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на возмещение половины расходов туроператоров, которые осуществляют внутренние чартерные перевозки, сообщается на сайте кабмина.

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