Правительство РФ введет дополнительные меры поддержки туроператоров
Кабинет министров России намерен предпринять дополнительные меры поддержки российских туроператоров. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 13 мая.
Во время заседания Михаил Мишустин напомнил, что из-за вспышки коронавируса в Турции и Танзании авиасообщение с этими странами пришлось приостановить — туроператоры были вынуждены самостоятельно вывозить россиян на родину.
Глава кабмина уточнил, что потери туроператоров, которые перевезли около 50 тысяч россиян, следует возместить.
— Мы выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, один миллиард рублей для компенсации их затрат, — сказал Мишустин.
Помимо этого, правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на возмещение половины расходов туроператоров, которые осуществляют внутренние чартерные перевозки, сообщается на сайте кабмина.
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