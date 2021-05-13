Трамвай сошел с рельсов на севере Москвы

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Россия, Москва, метро Войковская Карта всех событий

В столице у станции метро «Войковская» трамвай сошел с рельсов. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел 13 мая в 9:20 утра. В пресс-службе ведомства уточнили, что во время происшествия пассажиров в трамвае не было. На данный момент остановка у метро «Войковская», на которой останавливаются трамваи № 23, 27, 30 и 31, перенесена в 1-й Новоподмосковный переулок.

Причина произошедшего устанавливается.

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