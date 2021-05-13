Москвича чуть не убили на севере столицы

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На севере столицы неизвестный ударил ножом мужчину в левую часть грудной клетки. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 11 мая в полицию поступило сообщение о ножевом ранении рядом с домом 22 на Фестивальной улице. Приехав на вызов, правоохранители обнаружили раненого мужчину. Вероятно, травма была ему нанесена в ходе бытовой ссоры. Полиция пока не установила злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Похожий случай произошел сегодня, 13 мая по адресу Мещерский переулок, дом 8, корпус 1. В полицию поступил звонок от жильцов дома. Они сообщили о шумной ссоре в одной из квартир. Прибывшие силовики обнаружили по указанному адресу раненого мужчину. Ему вспороли живот. Позже, злоумышленник был задержан.

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