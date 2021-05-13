Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвича чуть не убили на севере столицы
Фото: Pexels

Москвича чуть не убили на севере столицы

Илья Ашуров

Происшествия

На севере столицы неизвестный ударил ножом мужчину в левую часть грудной клетки. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 11 мая в полицию поступило сообщение о ножевом ранении рядом с домом 22 на Фестивальной улице. Приехав на вызов, правоохранители обнаружили раненого мужчину. Вероятно, травма была ему нанесена в ходе бытовой ссоры. Полиция пока не установила злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Похожий случай произошел сегодня, 13 мая по адресу Мещерский переулок, дом 8, корпус 1. В полицию поступил звонок от жильцов дома. Они сообщили о шумной ссоре в одной из квартир. Прибывшие силовики обнаружили по указанному адресу раненого мужчину. Ему вспороли живот. Позже, злоумышленник был задержан.

Читайте также: Взрыв игрушки в московской школе: что известно об инциденте

ножранениягараж
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Все мнения
О проекте