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Александр Ревва рассказал о происхождении своего псевдонима Артур Пирожков
Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Александр Ревва рассказал о происхождении своего псевдонима Артур Пирожков

Анастасия Колоскова

Звезды

Актер и шоумен Александр Ревва на премьере авантюрного комедийного фильма «Прабабушка легкого поведения», в котором он исполнил главную роль, рассказал о происхождении своего псевдонима Артур Пирожков.

По словам знаменитости, появлением этого сценического имени он обязан бабушке.

— Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей. Бабушка — это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков. Бабушка подарила мне свою любовь, и теперь ее я отдаю ей! — цитирует 46-летнего артиста «Собеседник».

Ранее Филипп Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса признались в своих авантюрных поступках.

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имябабушкаАлександр Ревва
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