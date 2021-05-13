Вещи стоимостью почти два миллиона рублей украли из частного дома на юго-западе Москвы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

Вещи почти на два миллиона рублей похитили из дома директора коммерческой организации на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 12 мая в поселении Вороновском. Неизвестные проникли в дом руководителя частного предприятия и украли ценные вещи. По словам потерпевшего, ему нанесли ущерб на сумму около двух миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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