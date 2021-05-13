Мужчине чуть не проломили голову на западе Москвы

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Россия, Москва, Кастанаевская улица, 44Ак3 Карта всех событий

На западе столицы неизвестный избил приезжего мужчину. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 44а на Кастанаевской улице. Мужчина приехал в столицу из Оренбургской области. В день происшествия он немного выпил и случайно столкнулся на улице с незнакомым человеком. Возможно, у мужчин произошел конфликт, в ходе которого оренбуржец был избит. Потерпевший был госпитализирован с множественными повреждениями, в том числе с черепно-мозговой травмой.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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