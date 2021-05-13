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Колин Фаррелл объявил о желании получить опеку над старшим сыном
Фото: instagram/farrellgram

Колин Фаррелл объявил о желании получить опеку над старшим сыном

Анастасия Прохорова

Звезды

Ирландский актер Колин Фаррелл заявил о желании добиться опеки над взрослым сыном, который страдает генетическим заболеванием. Об этом сообщает Page Six.

Когда сыну актера и модели Ким Борденейв Джеймсу исполнится 18 лет, родители хотят управлять всеми его потребностями. Они уже отправили в суд необходимые документы. В документах говорится, что Джеймс не может обеспечить собственное здоровье и благополучие.

У наследника обнаружили синдром Ангельмана — генетическое заболевание, которое характеризуется такими признаками, как задержка психического развития, нарушение сна, припадки, хаотические движения и частый смех. В судебных документах указывается, что из-за своего состояния молодой человек не имеет возможности выбрать своего опекуна. Лечащий врач сообщил, что Джеймс также не сможет присутствовать на заседании, которое состоится 27 сентября.

Напомним, Колин Фаррелл и Ким Борденейв объявили, что их сын Джеймс страдает болезнью Ангельмана.

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