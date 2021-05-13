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Экстрадированный из Испании фигурант дела о мошенничестве признал вину
Фото: СК РФ

Экстрадированный из Испании фигурант дела о мошенничестве признал вину

Илья Ашуров

Происшествия

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экстрадированного из Испании Алексея Германа. Он обвиняется в хищении крупной суммы денег у государственного предприятия. Экстрадированный из Испании фигурант дела полностью признал вину. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в 2017 году Герман вступил в преступный сговор с сотрудником госпредприятия «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Ильей Сафроновым. Вместе они организовали схему, которая позволяла им похищать деньги, заключая фиктивные контракты.

— Впоследствии на оплату за якобы поставленные товары и оборудование были перечислены денежные средства в размере более 7,5 миллиона рублей, которые соучастниками были похищены, а учреждению причинен значительный ущерб, — рассказала Иванова.

В 2018 году Сафронов был арестован, а позже приговорен судом к трем годам лишения свободы. Герман же скрывался от правосудия за границей — в Испании. Он был экстрадирован в Россию в 2021 году, ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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СК Россииэкстрадиция в РФмошенничество
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