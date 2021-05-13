Суд отправил мужчину, напавшего на PR-директора «Спартака», под домашний арест

Фото: Пресс-служба суда

Перовский суд Москвы отправил Жафяра Боровикова под домашний арест на два месяца. Он подозревается в избиении PR-директора «Спартака» Антона Фетисова. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил пресс-секретарь суда.

Следствие настаивало на аресте мужчины, однако Перовский районный суд Москвы решил, что приговор 31-летний монтажник будет ожидать дома. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Жафяров отправлен под домашний арест до 10 июля 2021 года, — заключил пресс-секретарь суда.

Видео: Telegram-канал Московские суды

Ранее МВД России опубликовало видео, на котором запечатлен момент избиения Антона Фетисова. Судя по кадрам, изначально Фетисов пытался разнять двух мужчин, которые выясняли отношения у бара.

Напомним, нападение на Фетисова произошло возле одного из баров на востоке столицы вечером 9 мая. Мужчина набросился на представителя спортивного клуба и ударил его в лицо, из-за чего тот упал на землю. Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

Нападавшим оказался 31-летний монтажник Мосводоканала Жафяр Боровков. Он дал признательные показания.

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