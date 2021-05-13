Появилось подробное видео избиения главы пресс-службы ФК «Спартак» Антона Фетисова

Фото: spartak.com

Появилось видео, на котором запечатлен момент избиения директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Видео было обнародовано в четверг, 13 мая.

Судя по кадрам, изначально Фетисов пытался разнять двух мужчин, которые выясняли отношения у бара. Какое-то время Фетисов просто общается с обидчиком прохожего, но тот, видимо, выйдя из себя, несколько раз толкает директора пресс-службы «Спартака» и наносит ему удары. Фетисов падает на землю — злоумышленник бьет его еще несколько раз и отходит в сторону.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий фигурант задержан. Предварительное расследование продолжается, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападавшим оказался 31-летний монтажник Мосводоканала Боровков Жафяр. Он уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Видео: Пресс-служба МВД России

Напомним, нападение на Фетисова произошло возле одного из баров на востоке столицы вечером 9 мая. Неизвестный набросился на представителя спортивного клуба и ударил его в лицо, из-за чего тот упал на землю. Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

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