Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Задержан мужчина, избивший PR-директора «Спартака» Антона Фетисова
Фото: spartak.com

Задержан мужчина, избивший PR-директора «Спартака» Антона Фетисова

Евгения Владимирова

Происшествия

Полицейские задержали мужчину, напавшего на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», нападавшим оказался 31-летний монтажник «Мосводоканала» Боровков Жафяр. Он уже дал признательные показания.

Напомним, инцидент произошел на востоке столицы вечером, 9 мая. Неизвестный напал на Фетисова возле бара. Боровков набросился на Фетисова и ударил его в лицо. PR-директор «Спартака» упал на землю. Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

Читайте также: В «Спартаке» рассказали о состоянии избитого директора пресс-службы клуба Фетисова

ФК «Спартак»задержаниенападение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Все мнения
О проекте