Задержан мужчина, избивший PR-директора «Спартака» Антона Фетисова

Фото: spartak.com

Полицейские задержали мужчину, напавшего на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», нападавшим оказался 31-летний монтажник «Мосводоканала» Боровков Жафяр. Он уже дал признательные показания.

Напомним, инцидент произошел на востоке столицы вечером, 9 мая. Неизвестный напал на Фетисова возле бара. Боровков набросился на Фетисова и ударил его в лицо. PR-директор «Спартака» упал на землю. Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

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