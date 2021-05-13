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Музей русского импрессионизма пригласил москвичей «поохотиться»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей русского импрессионизма пригласил москвичей «поохотиться»

Ольга Маркова

Культура

Музей русского импрессионизма совместно с редакцией Елены Шубиной приглашает 15 мая провести «Ночь в музее» за охотой на хорошие книги и музыку.

В свое время герои-коллекционеры, которым в музее посвящена выставка «Охотники за искусством», реставрировали, доставали и сберегали картины. Современные люди коллекционируют интеллектуальные удовольствия. В нескончаемом потоке музыкальных и книжных релизов так сложно выловить то, что будет действительно интересно.

В программе ночной акции примут участие артисты московских театров Яна Иртеньева, Артем Шевченко и Виктор Панченко. Они прочтут гостям музея фрагменты из бестселлеров «Дни Савелия» Григория Служителя и «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.

Также посетителей ждут литературно-музыкальный микс и экскурсии по экспозиции музея.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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