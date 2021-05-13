«Только помирала»: Бузова выложила фотографию исхудавшего тела

Фото: instagram/buzova86

Российская телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками своей новой фотографией. Снимок она показала в своем Instagram-аккаунте.

Бузова выложила новую фотографию, где подписчики сразу заметили, как она резко сбросила вес после операции.

— Хочу гулять, — подписала под снимком артистка, подчеркнув, что после госпитализации еще полностью не восстановилась, но ей очень хочется проводить время на свежем воздухе.

Подписчики звезды порадовали ее своими неоднозначными комментариями. «Только помирала. Теперь гулять»; «Красивая очень! Олечка, скорейшего вам восстановления после болезни»; «Как после такой тяжелой операции можно так быстро заниматься спортом, гулять и бегать, ну-ну».

Напомним, 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована. Позже она вышла на связь после операции, рассказав, что тяжело отходит от наркоза.

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