Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Только помирала»: Бузова выложила фотографию исхудавшего тела
Фото: instagram/buzova86

«Только помирала»: Бузова выложила фотографию исхудавшего тела

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками своей новой фотографией. Снимок она показала в своем Instagram-аккаунте.

Бузова выложила новую фотографию, где подписчики сразу заметили, как она резко сбросила вес после операции.

— Хочу гулять, — подписала под снимком артистка, подчеркнув, что после госпитализации еще полностью не восстановилась, но ей очень хочется проводить время на свежем воздухе.

Подписчики звезды порадовали ее своими неоднозначными комментариями. «Только помирала. Теперь гулять»; «Красивая очень! Олечка, скорейшего вам восстановления после болезни»; «Как после такой тяжелой операции можно так быстро заниматься спортом, гулять и бегать, ну-ну».

Напомним, 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована. Позже она вышла на связь после операции, рассказав, что тяжело отходит от наркоза.

Читайте также: «Наркоза безопасного не бывает»: Бузова ответила хейтерам после госпитализации

новый постОльга Бузовагоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Все мнения
О проекте