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Семеновский парк на востоке Москвы благоустроят летом
Фото: Пресс-служба префектуры ВАО

Семеновский парк на востоке Москвы благоустроят летом

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Семёновский парк Карта всех событий

Семеновский парк, а также одноименный сквер благоустроят летом этого года. Об этом сообщил префект ВАО Николай Алешин в четверг, 13 мая.

— Проект благоустройства Семеновского парка разработан с учетом исторической значимости этой территории. Рядом с расположенным в парке Храмом Воскресения Христова обустроим «сад памяти»: установим там сохранившиеся мемориальные скульптуры и обелиски, — рассказал префект.

В центре парка сделают зону для тихого отдыха с круговым навесом. Около южного выхода установят комплекс с различными качелями для всех возрастов.

Кроме того, в сквере появятся несколько тематических «научных» игровых зон — они будут посвящены химии, физике, космосу и биологии. Отмечается, что работы начнутся в мае, а завершатся до конца августа.

Ранее сообщалось о том, что системы теплоснабжения столичных зданий переведены на летний режим работы.

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ВАОпарки столицыблагоустройство
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