Столичный таксист похитил рюкзак с дорогой техникой у пассажира

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Водитель такси похитил рюкзак с дорогой техникой у пассажира в Москве. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Горе-таксист воспользовался тем, что пассажир забыл у него в машине рюкзак и вместо того, чтобы вернуть его, похитил. По словам потерпевшего, в рюкзаке лежали портативный компьютер, мобильный телефон, аксессуары и другие личные вещи. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего подозреваемого на Проспекте Мира. Часть украденного имущества мужчина успел выбросить, а оставшиеся вещи продал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала, что на юго-западе Москвы из частного дома украли вещи стоимостью почти два миллиона рублей. Неизвестные проникли в дом руководителя частного предприятия и украли ценные вещи. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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