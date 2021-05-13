Эксперты рассказали, как психическое неблагополучие связано с пандемией

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Специалисты отметили рост психического неблагополучия из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила руководитель международного отдела НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева Минздрава России Анна Васильева.

— Мы наблюдаем рост психического неблагополучия, связанного с пандемией. Это связано с опасением за свое здоровье, — рассказала она.

Эксперт добавила, что также специалисты заметили влияние коронавируса на центральную нервную систему, что может привести к прогрессированию деменции и росту других нарушений.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава России, главного внештатного специалиста-эксперта по психиатрии Росздравнадзора Николая Незнанова, среди последствий заражения коронавирусной инфекцией выявлены нарушения памяти и внимания, а также наблюдается хроническая усталость, сообщает РИА Новости.

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