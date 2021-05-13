Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты рассказали, как психическое неблагополучие связано с пандемией
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, как психическое неблагополучие связано с пандемией

Анастасия Прохорова

Здоровье

Специалисты отметили рост психического неблагополучия из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила руководитель международного отдела НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева Минздрава России Анна Васильева.

— Мы наблюдаем рост психического неблагополучия, связанного с пандемией. Это связано с опасением за свое здоровье, — рассказала она.

Эксперт добавила, что также специалисты заметили влияние коронавируса на центральную нервную систему, что может привести к прогрессированию деменции и росту других нарушений.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава России, главного внештатного специалиста-эксперта по психиатрии Росздравнадзора Николая Незнанова, среди последствий заражения коронавирусной инфекцией выявлены нарушения памяти и внимания, а также наблюдается хроническая усталость, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Кравцов оценил влияние пандемии на систему образования

пандемиясовет экспертанарушения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Все мнения
О проекте