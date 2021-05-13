Кравцов оценил влияние пандемии на систему образования

Фото: пресс-служба Совфеда

В Министерстве просвещения оценили, как пандемия коронавируса повлияла на систему образования, сообщает РИА Новости.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, благодаря соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса удалось избежать перехода школ на дистанционный формат обучения.

— В целом весь учебный год вся система образования действовала в очном формате. Если закрывались отдельные школы, то вынужденно, временно и ненадолго. Никакого перехода на дистанционное обучение не случилось. Этому способствовало общее и строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, — сообщил Кравцов.

Он добавил, что для всей системы образования год был непростым, «из-за последствий пандемии пришлось вносить коррективы в организацию образовательного процесса». Процесс обучения менялся как в школах, так и в колледжах и детских садах. Однако приоритетом всегда будет традиционная форма образования.

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