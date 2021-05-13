Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кравцов оценил влияние пандемии на систему образования
Фото: пресс-служба Совфеда

Кравцов оценил влияние пандемии на систему образования

Анастасия Прохорова

Образование

В Министерстве просвещения оценили, как пандемия коронавируса повлияла на систему образования, сообщает РИА Новости.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, благодаря соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса удалось избежать перехода школ на дистанционный формат обучения.

— В целом весь учебный год вся система образования действовала в очном формате. Если закрывались отдельные школы, то вынужденно, временно и ненадолго. Никакого перехода на дистанционное обучение не случилось. Этому способствовало общее и строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, — сообщил Кравцов.

Он добавил, что для всей системы образования год был непростым, «из-за последствий пандемии пришлось вносить коррективы в организацию образовательного процесса». Процесс обучения менялся как в школах, так и в колледжах и детских садах. Однако приоритетом всегда будет традиционная форма образования.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ>>>

Читайте также: Школы и детские сады построят в Зюзине по программе реновации района

пандемияминистры РФобразование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Все мнения
О проекте