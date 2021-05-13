Сосиски и бутылку алкоголя пытался украсть москвич из магазина

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

улица михайлова Карта всех событий

Продукты питания украли из магазина на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел 13 мая в продуктовом магазине на улице Михайлова. В полицию обратилась 35-летняя местная жительница, которая сообщила, что из магазина, в котором она работает, мужчина пытается украсть еду и выпивку. Приехавшие на место силовики задержали 35-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Источник в правоохранительных органах «ВМ» уточнил, что злоумышленник пытался украсть из магазина бутылку с алкоголем, пачку сигарет и сосиски. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».

Ранее «ВМ» писала, что столичный таксист похитил рюкзак с дорогой техникой у пассажира. Водитель воспользовался тем, что пассажир забыл у него в машине рюкзак и вместо того, чтобы вернуть его, похитил. По словам потерпевшего, в рюкзаке лежали портативный компьютер, мобильный телефон, аксессуары и другие личные вещи. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.

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