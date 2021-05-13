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«Русские витязи» и «Стрижи» примут участие в авиашоу в подмосковной Кубинке
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

«Русские витязи» и «Стрижи» примут участие в авиашоу в подмосковной Кубинке

Анастасия Прохорова

Общество
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Кубинка Карта всех событий

«Русские витязи» и «Стрижи» примут участие в авиашоу по случаю 30-летия пилотажных групп, которое пройдет в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Летчики авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» в четверг, 13 мая, завершают подготовку к авиационному празднику, который пройдет 15 мая в подмосковной Кубинке и будет посвящен 30-летию пилотажных групп.

— Летчики «Русских витязей» выполнили групповой пилотаж на самолетах Су-35С, а «Стрижи» отработали свою новую программу в составе девяти экипажей на истребителях МиГ-29, — говорится в сообщении.

В программу выступления вошли перестроения в воздухе и наиболее яркие фигуры: встречный роспуск, зеркало, синхронные бочки, групповые бочки. Также в шоу примут участие пилотажные группы «Первый полет», «Реакторы», «Беркуты» и семикратная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина, сообщает РИА Новости.

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