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Парковка около станции метро «Сходненская» в Москве стала перехватывающей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Парковка около станции метро «Сходненская» в Москве стала перехватывающей

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Химкинский бульвар, 16к1 Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом около станции метро «Сходненская» стала перехватывающей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 мая.

Стоянка расположена по адресу Химкинский бульвар, дом 16, корпус 1. Она рассчитана на 56 мест, шесть из которых отведены для водителей с ограниченными возможностями здоровья.

Парковка доступна бесплатно с 5:30 до 2:00 при совершении двух поездок на метро, МЦК или МЦД, первая из которых — от метро «Сходненская», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о том, что Семеновский парк на востоке Москвы благоустроят летом.

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