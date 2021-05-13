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Мужчина вымогал канцелярским ножом деньги у сотрудницы московского банка
Фото: Pixabay

Мужчина вымогал канцелярским ножом деньги у сотрудницы московского банка

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Ранее судимый 34-летний мужчина подозревается в разбойном нападении. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Злоумышленник зашел в помещение одной из микрофинансовых организаций и начал вымогать у сотрудницы деньги с помощью канцелярского ножа. Испуганная девушка отдала мужчине пакет с деньгами, после чего тот покинул помещение. По словам пострадавшей, сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Позже силовики задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный приезжий, который ранее был судим за аналогичное правонарушение. Похищенные денежные средства он успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее «ВМ» писала, что продукты питания украли из магазина на юго-востоке Москвы. В полицию обратилась 35-летняя гражданка, которая сообщила, что из магазина, в котором она работает, мужчина пытается украсть еду и выпивку. Приехавшие на место силовики задержали 35-летнего мужчину, который дал признательные показания.

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