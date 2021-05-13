СК проверит частный детский сад в Москве, откуда самостоятельно ушел ребенок

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Митинская улица Карта всех событий

Следственный комитет (СК) проверит частный детский сад в Москве, откуда самостоятельно ушел малолетний ребенок. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу в четверг, 13 мая.

Учреждение находится на Митинской улице. Местные жители обратили внимание, что мальчик 2018 года рождения находился на улице без присмотра взрослых. Его передали родителям, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

СК примет процессуальное решение после того, как будет проведена проверка.

Ранее сообщалось о том, что мужчина вымогал канцелярским ножом деньги у сотрудницы московского банка.

Читайте также: «Просто уснул»: депутат Госдумы рассказал подробности аварии на Кутузовском проспекте