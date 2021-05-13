Российские военные в Сирии остановили колонну техники США

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Военная полиция России остановила и развернула колонну военной техники США в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Карпов в четверг, 13 мая.

— На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США, — рассказал военный.

Развернуты были шесть бронеавтомобилей типа MRAP, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что президент США Джо Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии.

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