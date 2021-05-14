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Роскомнадзор запретил свыше 750 ссылок о нападениях на школы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Роскомнадзор запретил свыше 750 ссылок о нападениях на школы

Татьяна Плотникова

Общество

Роскомнадзор в 2020-2021 годах внес свыше 750 ссылок о нападениях на школы в Единый реестр запрещенной информации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Роскомнадзоре, решение о запрете материалов о «колумбайне» (информация о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, в образовательных учреждениях и местах предназначенных для массового пребывания детей — прим. «ВМ») выносит Федеральное агентство по делам молодежи.

После соответствующего решения ссылки на данные материалы вносятся в Единый реестр запрещенной информации. В течение суток запрещенный контент удаляет владелец сайта либо доступ к нему блокирует провайдер.

Также для противодействия вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в реестр внесено порядка шести тысяч страниц сайтов. Для противодействия экстремизму Роскомнадзор блокирует в интернете запрещенную информацию, в Единый реестр запрещенной информации на основании решений суда внесены адреса свыше 65 тысяч страниц, содержащих экстремистские материалы, сообщает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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