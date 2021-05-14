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Более 120 тысяч человек приняли участие в акции «День без турникетов» с момента запуска
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 120 тысяч человек приняли участие в акции «День без турникетов» с момента запуска

Иван Юминов

Город

За восемь с половиной лет в акции «День без турникетов» приняли участие более 120 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 14 мая.

— Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и, например, известные IT-компании, — рассказала заммэра.

В прошлом году акция была посвящена перспективным профессиям, тогда одним из направлений стали информационные технологии. Сперва акция проходила на производственных предприятиях столицы, но затем к ней начали присоединяться организации из других отраслей.

Участникам доступны экскурсии, лекции, мастер-классы, а также литературные чтения и концерты. В прошлом году «День без турникетов» прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Тогда организаторы записали 58 виртуальных экскурсий и представили фильм «Профессии 2.0: Трансформация».

В этом году акция пройдет офлайн. Помимо прочего, ее целью станет помощь малым и средним предприятиям. Следующая акция запланирована на конец мая, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что почти три тысячи работ прислали на конкурс детского рисунка «Наследие моего района».

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акция «День без турникетов»Наталья Сергунинаакции
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