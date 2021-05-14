Более 85 процентов участников программы реновации в Южном Чертанове выбрали новые квартиры

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 85 процентов семей в столичном районе Чертаново Южное выбрали новые квартиры для переезда по программе реновации. Об этом сообщил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

— За месяц работы в Южном Чертанове центра информирования по переселению жителей 539 человек из 196 семей дали согласие на равнозначные квартиры в новостройке на Варшавском шоссе, 56 человек из 24 семей уже заключили договоры на новое жилье и готовятся к переезду. Оставшиеся 126 человек из 30 семей продолжают осматривать предложенное жилье, после принятия решения они смогут принести в центр информирования все необходимые документы для оформления понравившейся жилплощади, — пояснил руководитель ведомства.

Новое жилье получат 665 жителей домов на улице Газопровод и Варшавском шоссе.

Первыми в районе расселят семь домов, которые находятся по адресам улица Газопровод, дом 6г, корпуса 1 и 3, дом 7, корпуса 1 и 2; Варшавское шоссе, дом 143в, корпус А, дом 145, корпуса 3 и 4.

В этих домах проживают 226 семей, которые переедут в новостройку, расположенную по адресу Варшавское шоссе, дом 139. Всего Чертанове Южном по программе реновации расселят девять старых домов, в которых проживают более 1,4 тысячи горожан.

Новостройка на Варшавском шоссе расположена в шаговой доступности от старых домов жильцов. Ее возвели по индивидуальному проекту. Дом включает 123 однокомнатных, 155 двухкомнатных, 64 трехкомнатных и 3 четырехкомнатных квартиры с отделкой, отвечающей стандартам программы переселения. На первом этаже здания разместят объекты социального, культурного и коммерческого назначения.

Рядом с многоэтажкой находятся детские сады, поликлиники, торговые центры, скверы и предприятия бытового обслуживания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам главы городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в настоящее время на юге Москвы переселение идет в пяти районах: Москворечье-Сабурове, Даниловском, Нагатинском Затоне, Чертанове Южном и Нагорном. Всего в программу реновации включено 378 домов в ЮАО, для их переселения подобрана 51 стартовая площадка, уточнил он.

Ранее Петр Толстой проинспектировал дом в Люблине, построенный по программе реновации.

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