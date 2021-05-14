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Мужчина напугал соседей, решив пострелять из автомата в Подмосковье
Фото: facebook.com/KalashnikovMedia

Мужчина напугал соседей, решив пострелять из автомата в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия

Мужчина несколько раз выстрелил в воздух в Дмитровском районе Московской области. Об этомв пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 12 мая. С жалобой на звуки стрельбы обратился один из соседей мужчины. Выяснилось, что злоумышленник с автоматом сделал несколько выстрелов в воздух.

Источник «ВМ», знакомый с ситуацией, уточнил, что из дома мужчины при обыске изъяли АК-74, винтовку «Мосина», а также множество патронов и восемь гильз. После этого его доставили в отделение МВД.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что сосиски и бутылку алкоголя пытался украсть москвич из магазина.

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