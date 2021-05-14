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Видео задержания сына бывшего главы Мордовии в Шереметьеве появилось в Сети
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Видео задержания сына бывшего главы Мордовии в Шереметьеве появилось в Сети

Анастасия Колоскова

Происшествия

МВД разместило видео, запечатлевшее момент задержания бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина в аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки.

На кадрах видно, как полицейский и двое мужчин в штатском подходят к мужчине, который находится у стойки регистрации. Они недолго разговаривают, а затем уходят вместе с ним.

Сын бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина подозревается в даче взятки. Следствие предполагает, что в 2015 году он, являясь акционером банка, передал семь миллионов рублей управляющему отделением Национального банка Мордовии, чтобы тот отозвал предписание, выявлявшее нарушения, из-за которых у кредитной организации могли отозвать лицензию, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки.

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