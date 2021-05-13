Бывшего вице-губернатора Мордовии задержали в Шереметьеве по подозрению в даче взятки
Бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушина задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в четверг, 13 мая.
— По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск, — рассказал депутат.
Задержание произошло в рамках расследования дела о даче взятки начальнику отделения мордовского Центробанка в размере семи миллионов рублей, приводит слова Хинштейна ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что СК проверит частный детский сад в Москве, откуда самостоятельно ушел ребенок.
Читайте также: «Просто уснул»: депутат Госдумы рассказал подробности аварии на Кутузовском проспекте