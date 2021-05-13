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Бывшего вице-губернатора Мордовии задержали в Шереметьеве по подозрению в даче взятки
Фото: АГН Москва

Бывшего вице-губернатора Мордовии задержали в Шереметьеве по подозрению в даче взятки

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушина задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в четверг, 13 мая.

— По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск, — рассказал депутат.

Задержание произошло в рамках расследования дела о даче взятки начальнику отделения мордовского Центробанка в размере семи миллионов рублей, приводит слова Хинштейна ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что СК проверит частный детский сад в Москве, откуда самостоятельно ушел ребенок.

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